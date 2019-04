Rio: "Se PS ganhar, a carga fiscal não desce. Se PSD ganhar, a carga fiscal não sobe"  

O presidente do PSD, Rui Rio, garantiu hoje que os impostos não vão subir caso aquele partido ganhe as eleições legislativas, defendendo que tudo "fará" para que a carga fiscal possa descer.

"Se o PSD ganhar, a carga fiscal não sobe e faremos todo o esforço para descer. Só podemos descer na medida do possível. Mas, a carga fiscal, que atingiu um patamar absolutamente brutal em Portugal, com o PSD não sobe", assegurou Rui Rio, em declarações aos jornalistas após receber a Associação dos Profissionais da Inspeção Tributária, na sede distrital do PSD/Porto.