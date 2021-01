Devolutos arriscam seis vezes mais IMI. Em Lisboa são 7.500

Em dezembro a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou uma proposta do executivo camarário no sentido de classificar toda a cidade como Zona de Pressão Urbanística (ZPU) para efeitos de agravamento do IMI a aplicar a edifícios devolutos. Pelas contas da autarquia, há cerca de 7.500 fogos que vão ter de pagar seis vezes mais.





