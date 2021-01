Mapa: IMI vai baixar em 84 concelhos. Veja qual é a taxa do seu

Os proprietários de 84 municípios portugueses vão beneficiar de uma redução da taxa de IMI a pagar em 2021 relativamente aos imóveis de que eram detentores a 31 de dezembro de 2020, de acordo com a lista de taxas comunicadas pelas câmaras à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Na prática, e uma vez que estão em causa alguns dos municípios mais populosos do país, 47,7% da população residente vai ser abrangida pelas reduções, segundo contas do Negócios. Por outro lado, verifica-se que mais de metade das câmaras, num total de 179, decidiram aplicar este ano a taxa mínima do imposto, de 0,3%. De todas as 308 câmaras, só 10 continuam a aplicar a taxa máxima, de 0,45%.

O IMI, recorde-se, é um imposto municipal, cuja receita reverte para os cofres das autarquias, e as taxas variam entre os referidos 0,3% e os 0,45%. Dentro deste intervalo, os executivos camarários fazem a sua opção, que têm depois de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira até 31 de dezembro de cada ano. A tendência de redução – mesmo que esta, em alguns casos, seja inferior a uma décima – tem vindo a ser uma constante nos últimos anos, ao mesmo tempo que são também cada vez menos as câmaras que aplicam a taxa máxima.