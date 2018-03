Finanças corrigem em alta dedução do passe no IRS

Um erro no sistema fez com que o Fisco considerasse só 15% do IVA dos passes para a dedução por exigência de factura, quando a lei prevê que sejam 100%. O “lapso” já foi corrigido, asseguram as Finanças, pelo que o valor das deduções terá subido para estes contribuintes.

Se é utilizador de transportes públicos e compra o passe mensal, é provável que note um aumento da dedução no IRS que corresponde a esta despesa nas últimas contas feitas pelo Fisco na sua página pessoal do Portal das Finanças. Isto porque, nos últimos dias, vários contribuintes detectaram um erro na forma como essa dedução à colecta estava a ser calculada e queixaram-se junto dos serviços. Esta quinta-feira, fonte oficial da Autoridade Tributária e Aduaneira confirmou a existência inicial de um "um lapso", o qual, garante, "foi rapidamente corrigido".





Desde 2017 que as importâncias suportadas com a aquisição de passes mensais para utilização de transportes públicos colectivos beneficiam de uma dedução no IRS correspondente a 100% do IVA suportado. Esse benefício junta-se à dedução por exigência de factura, que dá direito a uma dedução máxima de 250 euros e onde estão também os gastos com hotéis e restaurantes, com veterinários, com mecânicos e com cabeleireiros, em relação aos quais é possível deduzir 15% do IVA suportado.





O que aconteceu foi que o sistema informático das Finanças verificou as facturas que os contribuintes apresentaram deste tipo de despesas, somou o IVA correspondente a todas elas e aplicou os tais 15% ao valor global ignorando o facto de, no caso dos passes, a dedução ser pela totalidade do IVA, e não apenas por 15%.