Como a CMTV revelou, dois telefonemas, com Fernando Mendes e Bruno Jacinto, foram importantes para a detenção do ex-presidente do Sporting. O primeiro aconteceu no domingo, dia 13 de Maio, após a derrota do Sporting na Madeira com a Marítimo, com Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina. Bruno de Carvalho terá dito "caiam em cima deles", uma conversa que foi ouvida por Rui Caeiro.



Seguiu-se o telefonema com o antigo Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA), em que Bruno de Carvalho terá dito que o repúdio público que fez do ataque a Alcochete - um crime "hediondo", como disse após a invasão à Academia - tinha sido uma encenação e que resultava de uma combinação.

A TVI e o MaisFutebol tiveram acesso ao mandado de detenção de Bruno de Carvalho, que revela que o ex-presidente do Sporting está indiciado por 56 crimes: dois de dano com violência, 20 de sequestro, um de terrorismo, 12 de ofensa à integridade física qualificada, um de detenção de arma proibida e 20 de ameaça agravada.Recorde-se que o ex-responsável máximo leonino foi detido no domingo, juntamente com Mustafá, líder da Juve Leo, por suspeitas de envolvimento no ataque ao plantel em Alcochete, em Maio. Bruno de Carvalho pernoitou ontem no posto da GNR de Alcochete e será presente a um juiz na terça-feira. Após o interrogatório, serão decretadas as medidas de coação, algo que terá de ser feito até quarta-feira. Isto porque não foi concedido ao Ministério Público a especial complexidade do processo.