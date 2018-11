Buscas na sede da Juve Leo e enorme aparato policial. Encontrada droga

Decorrem buscas na sede da Juventude Leonina, em Alvalade, na sequência das detenções de Bruno de Carvalho e Mustafá, no âmbito da investigação ao ataque à Academia.





Refira-se que, à agência Lusa, uma fonte judicial havia revelado que "estavam a decorrer buscas" este domingo, depois da publicação do comunicado da Procuradoria-Geral da República a confirmar as detenções do ex-presidente leonino e do líder da Juve Leo.

Um forte contingente policial encontra-se junto à sede da claque, até porque hoje é dia jogo (começou às 20 horas), tendo sido criado um perímetro.

Membros da claque estavam reunidos no local quando as buscas tiveram início.

São cerca de 10 carrinhas da Unidade Especial da Polícia e cerca de meia centena de agentes e spotters, alguns armados com caçadeiras. À porta da sede estão cinco agentes.



Tráfico de droga