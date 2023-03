Donald Trump acusado formalmente no caso de suborno a atriz porno

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-presidente norte-americano Donald Trump vai a julgamento - por um grande júri de Nova Iorque - pelo alegado pagamento à atriz porno Stormy Daniels, avançou o The New York Times.O caso remonta à campanha eleitoral de 2016, quando Donald Trump alegadamente pagou 130 mil dólares a Stormy Daniels para não tornar pública uma suposta relação sexual entre ambos.Esta é a primeira vez que um ex-presidente norte-americano enfrentará acusações criminais e a decisão oficial deverá ser conhecida nos próximos dias. Se envolver pena de prisão, estará em causa a sua corrida às presidenciais de 2024.A advogada de Trump já revelou ter sido informada da acusação contra o ex-presidente dos EUA, segundo a agência Reuters.* com Correio da Manhã