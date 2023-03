Donald Trump é o primeiro presidente dos EUA a ser acusado formalmente pela justiça

Leia Também Donald Trump acusado formalmente no caso de suborno a atriz porno



De acordo com várias fontes consultadas pelo jornal britânico The Guardian, tanto Trump, como os seus aliados mais próximos foram apanhados de surpresa, uma vez que não esperavam uma acusação até ao final de abril, ou até nenhuma acusação.



O antigo presidente tinha entendido que a pausa do grande júri no início desta semana significaria que a procuradoria de Manhattan estaria a reconsiderar a acusação, mas tal acabou por não acontecer.

O quadragésimo quinto presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi esta quinta-feira formalmente acusado pela justiça norte-americana de crimes relacionados com pagamentos à atriz pornográfica Stormy Daniels em troca de silêncio, antes das eleições presidenciais de 2016.Depois de semanas de especulação, o grande júri do distrito de Manhattan, composto por 23 pessoas, acabou por formular uma acusação a Trump, tornando-o no primeiro presidente dos Estados Unidos a enfrentar um processo penal.As acusações especificas ainda não são conhecidas e a acusação deverá manter-se sobre sigilo. O escritório do procurador distrital, Alvin Bragg, referiu, em comunicado, que estará a trabalhar com os advogados de Trump para que se entregue. "Indicações vão ser providenciadas quando a data for escolhida", referiu o gabinete do procurador.A investigação centra-se em pagamentos