Ex-administrador financeiro da Sonangol acusa justiça portuguesa de agir de forma "injustificada"

Sarju Raikundalia afirma que a decisão de congelas as suas contas bancárias "qualquer meio de suportar as despesas essenciais", à sua própria subsistência, assim como da família.

Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, diz que a Procuradoria-Geral da República de Angola está a agir de "má fé" e diz que a decisão da justiça portuguesa de lhe congelar todas as contas bancárias a 21 de janeiro de 2020, no âmbito do chamado "Luanda Leaks, " é "abusiva, excessiva e injustificada".





Sarju Raikundalia, braço direito de Isabel dos Santos na petrolífera, é suspeito de ter ordenado uma transferência - com a concordância da filha do ex-presidente - de cerca de 38,1 milhões de dólares para a Matter Business de Paula Oliveira e Jorge Brito Pereira, os outros portugueses envolvidos neste caso.