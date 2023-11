Galamba para Escária: "Temos aí uma situação muito delicada em Sines"

de Estado da Conservação da Natureza e Florestas. "Eu é que travei isso, disse (...) cala-te, acho que isto não pode surgir do Ministério do Ambiente, acho que isto tem de surgir do PM ou da coordenação do núcleo duro do governo", adiantou o então secretário de Estado da Energia.



Galamba explicou ainda a Escária qual o seu entendimento, frisando que "o que a AICEP quer e na minha opinião bem, e na na opinião da minha chefe de gabinete, muito bem (...) só há aqui uma solução, para não destruirmos Sines, em contrato industrial do país, que é a o ICNF tem que retificar a zona como o fez no Freeport e como o fez noutras zonas. Não é preciso comunicar à Comissão Europeia, é um é um decreto regulamentar do governo".



Segundo o Ministério Público, mais de metade da área prevista para a implementação do "data center2 estava integrada numa área denominada 'sítio de interesse comunitário da Costa Sudoeste' , classificada como Zona Especial de Conservação (ZEC) e, como tal, sujeita a específicas medidas de conservação e salvaguarda.



"Perante esta constatação e em virtude dos contactos e influência exercidos pelo arguido Diogo Lacerda Machado, a solicitação do arguido Afonso Salema e no interesse da Start Campus, de imediato a AICEP Global Parques e nem assim o secretário de Estado, ora arguido, João Galamba encetaram esforços no sentido de viabilizar a construção do 'data center' no local previsto", sugere o despacho de indiciação.



O impasse acabou por se resolver e numa reunião de 22 de dezembro de 2022, Vítor Escária assegurou a Afonso Salema, da Start Campus, e Diogo Lacerda Machada, consultor da empresa e amigo do primeiro-ministro, a avaliação de impacte ambiental "teria decisão favorável".



Escária terá ainda assegurado a Afonso Salema "que não haveria oposição por parte do ICNF, mas que, se asinda surgissem dificuldades, devia o arguido Afonso Salema pedir a sua intervenção".



No entender da investigação, "fruto de pressões exercidas" junto de Nuno Banza, presidente do ICNF, por João galamba e Vítor Escária, e apesar de "apesar de inicialmente ter entendido que não eram admissíveis medidas compensatórias quanto aos hatitats afetados, o ICNF inverteu a sua oposição e, em sede de parecer da comissão de avaliação, admitiu tais medidas e propôs a admissão de decisão favorável" relativamente ao projeto em Sines.



Em agosto de 2023, a Start Campus acabou por obter uma declaração de impacte ambiental favorável, sem oposição do ICNF, com vista à construção das restantes fases do projeto.







A chamada foi realizada no dia 15 de setembro de 2021. O então secretário de Estado João Galamba ligava a Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa, dizendo que lhe queria falar de uma situação muito delicada e que pedia para ele não falar com ninguém sobre isso.A informação consta no despacho de indiciação, que o Negócios consultou, sendo explicitado com detalhe a conversa tida entre Galamba e Escária."Temos aí uma situação muito delicada em Sines, o Eurico acho que vai falar com o Augusto e o Augusto vai falar com o PM, pá, há ali um problema entre AICEP e ICNF que só pode ser resolvido com a intervenção do, do núcleo duro de coordenação do governo. O ICNF, em noventa e sete, classificou parte do parque industrial como rede natural (...) o entendimento da AICEP sempre foi ... ó que a rede natural dois mil, constrangimentos, mas pode-se fazer, desde que pronto! O ano passado aquilo foi classificado como zona especial de conservação que proíbe a construção, proíbe!... E portanto aquilo inviabiliza o Startup de Sines, o João Paulo Catarino, ontem já dizia, mas eu falo com os promotores e dizem que eles têm que mudar o projeto", descreve Galamba ao chefe de gabinete do primeiro-ministro.A conversa prosseguiu com João Galamba a detalhar ter travado o colega de governo, secretário