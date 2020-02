Branqueamento de capitais: Imobiliário obrigado a reportar negócios de três em três meses

De acordo com o Expresso, as empresas do setor imobiliário vão ter de comunicar trimestralmente ao regulador as transações em que intervenham. Já os pequenos comerciantes verão as obrigações aliviadas, na sequência da nova lei sobre branqueamento de capitais.

As novas regras de prevenção do branqueamento de capitais vão obrigar o sector imobiliário a comunicar ao regulador todas as transações imobiliárias numa base trimestral, indicando os valores, os meios de pagamento e os números das contas de pagamento utilizadas, noticia o Expresso. A ideia é que o Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC), que hoje em dia recebe esta informação de seis em seis meses, possa fazer uma análise mais atempada dos negócios e comunicar às autoridades irregularidades ou suspeitas de ilegalidade, leia-se, de lavagem de dinheiro.