Saco Azul do GES financiou campanha de Cavaco e pagou a Frasquilho

O Ministério Público acusa os arguidos do denominado "caso BES" de produzirem, de forma sistemática e sucessiva, demonstrações financeiras falsas, divulgadas a acionistas, credores, auditores de empresas do GES, supervisores, nacionais e estrangeiros.



A notícia é avançada pelo Público, que cita o despacho de acusação do Ministério Público (a que o Negócios não teve acesso). Este dá conta que o saco azul do Grupo Espírito Santo, através da sociedade ES Enterprise, financiou a campanha eleitoral de Cavaco Silva em 2011, tendo servido também para pagar serviços ao então deputado social-democrata Miguel Frasquilho, hoje presidente da TAP.





O Público noticia também que o Ministério Público concluiu que o GES estava falido cinco anos antes do seu colapso em 2014

Segundo a Sábado, que recupera uma investigação publicada o ano passado, são nove cheques do Banco Espírito Santo (BES) e um do Barclays assinados em novembro e dezembro de 2010 por elementos do Grupo Espírito Santo (GES) e membros do conselho de administração e da comissão executiva do BES. Estes documentos bancários foram registados nas contas oficiais da candidatura de Aníbal Cavaco Silva, nas Eleições Presidenciais de 2011, que deram a vitória ao antigo líder do PSD e o levaram a exercer o segundo mandato de cinco anos à frente do País (2011/16).



Segundo a revista, cuja reportagem pode ler aqui, os valores de vários dos cheques atingiram os 25.560 euros, o teto máximo permitido pelo regime de donativos de pessoas individuais previsto na lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais.