“Tribunal +” vai ser estendido a todo o país e gerar poupanças de 35 milhões por ano

O Governo vai estender a todo o país o projecto piloto iniciado em Sintra e com o qual pretende melhorar e agilizar o atendimento aos cidadãos que usam os tribunais. As poupanças estimadas são de 35 milhões de euros por ano.

A optimização dos recursos humanos nas secretarias dos tribunais, seja no que respeita ao atendimento, seja em tarefas administrativas, deverá render poupanças de 35 milhões de euros por ano com o alargamento a todo o território nacional do projecto "Tribunal +", do Ministério da Justiça. A estimativa, agora feita pelo Governo, consta do Programa de Estabilidade para o período de 2018 a 2022, entregue no Parlamento nesta sexta-feira, 13 de Abril.

Depois de ter avançado com um projecto piloto em quatro tribunais da Comarca de Lisboa Oeste, a ideia é que o Tribunal+ passe a ser aplicado a todo o país. "Finda a fase piloto, segue-se a fase de expansão com a estimativa de atingir um potencial de poupança monetizada (em tempo de trabalho eliminado ou em impacto directo na despesa) de 35 milhões de euros/ano, resultante da optimização de tarefas realizadas pelos Oficiais de Justiça", lê-se no documento.