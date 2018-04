Venda de bens penhorados pela Net rende 26 milhões mês

Os leilões electrónicos arrancaram em 2016 e, até ao final do ano passado as vendas ascenderam a 523 milhões de euros, valores que, dessa forma, foram recuperados pelos credores nas penhoras das acções de cobranças de dívidas em tribunal.

O número consta do Programa de Estabilidade entregue esta sexta-feira, 13 de Abril, no Parlamento e, em 20 meses, o valor arrecadado pelas vendas através da plataforma de leilões electrónicos foi de 523 milhões de euros: 40 milhões em 2016, ano de lançamento do projecto, e 483 milhões até 31 de Dezembro de 2017. Contas feitas, a média é de 26,1 milhões de euros por mês.

Em causa está a venda de bens que são penhorados a pessoas com dívidas que foram processadas nos tribunais através de acções executivas para cobranças de dívidas. O não pagamento voluntário leva à penhora, seja de imóveis, seja de bens móveis como carros, electrodomésticos ou outros, que são depois vendidos e o valor conseguido entregue aos credores, para assim se ressarcirem das dívidas.