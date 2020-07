Pacote europeu pode ajudar no desempate entre receio e confiança

De um lado a apreensão em torno do aumento do desemprego e do tempo que vão durar os apoios do Estado. Do outro, o interesse que os investidores estrangeiros continuam a ter em Portugal. Na escolha entre receios e motivos de confiança, o pacote europeu de 45 mil milhões de euros pode ajudar ao desempate.

Pacote europeu pode ajudar no desempate entre receio e confiança









