Estado angolano arrecada dois mil milhões com concessão do corredor do Lobito

O Estado angolano vai arrecadar mais de 2 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros) com a concessão do corredor do Lobito, pelos próximos 30 anos, ao consórcio constituído pela Trafigura, Mota-Engil e Vecturius.



Além disso, o consórcio irá pagar um prémio de 100 milhões de dólares para assumir a operação, a exploração e a manutenção do transporte ferroviário de mercadorias entre o Lobito e o Luau, assim como a manutenção de toda a da infraestrutura existente ao longo do corredor.





De acordo com um comunicado do Ministério dos Transportes de Angola, liderado por Ricardo Viegas d’Abreu, o consórcio irá pagar a verba acima referida, qual constitui uma renda, em três tranches, todas elas em cada período de 10 anos. A primeira será de 319 milhões de dólares, a efunda de 787 milhões e a última de 919 milhões.



O Ministério dos Transportes adianta que a concessão pode "ser extensível a 50 anos caso o concessionário opte por construir o ramal ferroviário Luacano (Moxico) – Jimbe (Zâmbia)".



O Negócios já tinha adiantado a 6 de junho a vitória da Mota-Engil neste concurso.





Financeiramente, a exploração do corredor do Lobito vai permitir que o transporte ferroviário "venha a aportar um conjunto de benefícios positivas, contribuindo para o desenvolvimento local e regional, em torno da linha férrea, e podendo representar uma contribuição para o PIB estimada entre 1,6 a 3,4 mil milhões de dólares", sublinha Ricardo Viegas d’Abreu.



O ministro dos Transportes sublinha que "a comprovada capacidade técnica e a robustez financeira das empresas integrantes do consórcio são uma garantia para a correta operacionalização do transporte das mercadorias no corredor do Lobito".