Isabel dos Santos afasta ligação ao grupo Helin

Isabel dos Santos nega qualquer ligação à Helin International, grupo com sede nos Emirados Árabes Unidos, que faria a gestão de empresas secretamente instaladas naquele país controladas por familiares do antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, falecido a 8 de junho do ano passado. A existência desta relação foi noticiada pela Africa Intelligence na sua edição online e veiculada no Radar África

