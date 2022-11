Isabel dos Santos diz que PGR angolano obedece a João Lourenço

A empresária angolana Isabel dos Santos disse esta terça-feira numa entrevista que se sente "perseguida politicamente" pelo atual Presidente de Angola, João Lourenço, que acusa ainda de não respeitar a separação de poderes e condicionar a justiça."Não há dúvidas que nós estamos perante um cenário de perseguição política, e olhando para Angola e o nosso sistema jurídico, é fácil de entender que o Procurador-Geral da República recebe ordens diretamente do Presidente, ou seja, ao contrário de alguns países", afirmou Isabel dos Santos, em entrevista à TVI/CNN.Isabel dos Santos considera que não existe separação de poderes em Angola e acusa o procurador-geral da República, Pitra Grós, de receber ordens de João Lourenço."O procurador, general Pitta Grós, recebe ordens diretamente do general Lourenço, do Presidente João Lourenço", acusou, acrescentando que o líder angolano está a "usar a lei para fazer guerra, a utilizar as instituições estatais, públicas, a utilizar os próprios tribunais e utilizar a lei para combater um opositor. Um opositor económico e um opositor político", frisou.Essa, afirma, é a razão para o que considera ser a "perseguição política" que alega estar a ser alvo, com o objetivo, designadamente, de impedir que "outras vozes entrem na política em Angola".Relativamente a Portugal, Isabel dos Santos diz que nenhum governo lhe pediu para investir no país."Eu trabalhei sempre com os contactos empresariais", disse, reiterando que a sua relação com Portugal "foi sempre através de investimentos privados", com os empresários portugueses.Questionada sobre a sua ligação à Rússia, Isabel dos Santos destacou a cultura e história deste país e, quando questionada se considera passar a viver na Rússia, Isabel dos Santos respondeu apenas que sente "um carinho especial" por esse país."Eu tenho um carinho especial, porque é a terra da minha mãe. Portanto, é um sítio onde tenho família e que respeito muito, com uma cultura fenomenal", declarou.Quanto ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, respondeu que espera que o conflito se resolva."A paz é importante para todos", concluiu.