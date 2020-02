Isabel dos Santos negoceia devolução de dinheiro a Angola  

Isabel dos Santos está disponível para negociar com Angola o levantamento do arresto dos seus bens, avança o Expresso este sábado.

Os advogados de Isabel dos Santos iniciaram conversações com a Procuradoria-Geral da República de Angola para tentarem chegar a um acordo, que passará pela devolução do dinheiro da empresária em Angola, em troca do levantamento do arresto dos seus bens.