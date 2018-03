Leia a entrevista a Isabel dos Santos na íntegra

A entrevista foi publicada na edição impressa de segunda-feira e no Negócios Primeiro, versão online reservada a assinantes. Agora todas as notícias da entrevista estão abertas. Clique nos links em baixo para as ler. No vídeo em cima pode ver a gravação de toda a entrevista.

"O presidente da Sonangol é um mentiroso"

Isabel dos Santos classifica como "normal" o facto da Procuradoria-Geral da República de Angola ter aberto um inquérito, na sequência das denúncias à sua gestão da Sonangol feitas pelo actual presidente da petrolífera. A empresária diz que as acusações de Carlos Saturnino são "completamente infundadas".



"Há uma campanha política forte contra o Governo anterior"

Isabel dos Santos considera que os ataques à sua gestão da Sonangol visam, em última instância, demonstrar que "as decisões tomadas pelo Executivo anterior", liderado pelo seu pai, José Eduardo dos Santos, "foram erradas".

"Não esperávamos que a nossa missão da Sonangol terminasse em Novembro de 2017"

A empresária angolana revela que não estava à espera de ser logo exonerada da liderança da petrolífera pelo actual Presidente, João Lourenço, e explica porque afastou Carlos Saturnino da presidência da Sonangol Pesquisa & Produção.

"Vou apresentar uma queixa-crime"

Carlos Saturnino "lançou-se num ataque directo ao antigo conselho de administração à Sonangol e à minha pessoa em particular. Vou apresentar uma queixa-crime" revela Isabel dos Santos na entrevista ao Negócios. A empresária angolana garante que não tem qualquer ligação à Matter Business Solution, a empresa que coordenava a equipa de consultoria externa da Sonangol. Sublinha os elogios feitos à sua gestão por executivos de petrolíferas internacionais e diz que, no final do ano de 2016, conseguiu na Sonangol poupanças de 1,4 mil milhões dólares.



"Há uma campanha para atingir a minha reputação"

Isabel dos Santos garante que a Sonangol recebeu os dividendos da Galp a que tinha direito e mostra dois documentos que provam esse facto. Garante que não tem qualquer ligação à Matter Business Solution, a empresa que coordenava os consultores da Galp. Isabel dos Santos considera que os ataques à sua gestão da Sonangol visam, em última instância, demonstrar que "as decisões tomadas pelo Executivo anterior", liderado pelo seu pai, José Eduardo dos Santos, "foram erradas".

"Gostaria de continuar a investir em Portugal"

"Gostava que a Efacec fosse líder na mobilidade eléctrica", confessa Isabel dos Santos. A empresária já fechou o capítulo BPI, de onde saiu depois de um braço-de-ferro com o Caixabank e diz que tem uma "parceria sólida" com aquele banco em Angola.