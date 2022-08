Lourenço e Adalberto são dois líderes fragilizados

Líderes do MPLA e da UNITA, por razões distintas, vão ficar na história. As eleições gerais de 2022 foram o pontapé de saída para um novo ciclo e abrem a porta à alternância democrática. Que deve começar já para o ano com as autárquicas.

Lourenço e Adalberto são dois líderes fragilizados









