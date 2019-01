Donald Trump anuncia que não irá a Davos por causa do "shutdown"

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira, 10 de janeiro, que não participará no Fórum Económico Mundial de Davos, que decorre de 21 a 25 de janeiro na Suíça, dado que a paralisação parcial ("shutdown") do Governo federal norte-americano mantém-se. Trump culpou os democratas pela sua "intransigência".

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!