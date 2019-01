Trump faz nova proposta sobre fronteiras para terminar "shutdown"

Donald Trump dirigiu-se aos americanos este sábado, propondo proteção legal aos imigrantes sem documentos em troca do acordo dos democrates para garantirem verbas para a construção do muro na fronteira com o México.

O Presidente norte-americano anunciou a sua nova proposta, que alguns órgãos de comunicação social norte-americanos dizem não ser muito diferente do que já foi proposto, para tentar desbloquear o "shutdown" dos Estados Unidos, que não conseguiu acordo orçamental e, como tal, o governo federal não tem autorização para gastar dinheiro, o que significa o encerramento de alguns serviços públicos.

Trump ofereceu uma proteção por três anos para 700 mil DACA ("Deferred Action for Childhood Arrivals", que concede autorização temporária para residir e trabalhar nos EUA aos que entraram no país de forma ilegal quando eram crianças) e 300 mil imigrantes, concedendo-lhes uma proteção temporária.

Continua, no entanto, a pedir verbas para a construção do muro, no valor de 5,7 mil milhões de dólares.

O "shutdown" atual é o maior na história norte-americana e está a afetar 800 mil funcionários.