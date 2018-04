Lula não se vai entregar à polícia, diz fonte do PT

Lula da Silva não irá entregar-se à polícia esta sexta-feira, desafiando uma ordem do juiz Sérgio Moro, avança a Reuters citando uma fonte do Partido dos Trabalhadores (PT).

Negócios com Reuters 06 de abril de 2018 às 14:31

A decisão do juiz surgiu na madrugada de quinta-feira após Lula ter perdido um recurso no Supremo Tribunal Federal.

Lula da Silva estará a aguardar pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) sobre um novo pedido de "habeas corpus" entregue esta sexta-feira pela sua defesa.

O antigo presidente brasileiro passou a noite na sede do sindicato dos metalúrgicos, em São Paulo, e manteve reuniões com dirigentes do partido, acrescentou a mesma fonte.O juiz Sérgio Moro ordenou a Lula que se entregasse às autoridades policiais até às 17:00 locais (21:00 em Lisboa) para começar a cumprir uma pena de 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.