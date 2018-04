Sérgio Moro decreta prisão de Lula da Silva

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo da Operação Lava Jato no tribunal de primeira instância, decretou a detenção do ex-presidente brasileiro Lula da Silva, depois de ontem o Supremo Tribunal Federal ter seguido o mesmo entendimento que as condenações em primeira e segunda instância. Lula tem até amanhã para se apresentar na polícia.