Lula: “Dia trágico para a democracia”, diz PT

"Hoje é um dia trágico para a democracia e para o Brasil". A "nossa Constituição foi rasgada por quem deveria defendê-la e a maioria do Supremo Tribunal Federal sancionou mais uma violência contra o maior líder popular do país, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva". O Partido dos Trabalhadores (PT), reagiu desta forma à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro no julgamento do pedido de habeas corpus de Lula.

"Ao negar a Lula um direito que é de todo o cidadão, o de defender-se em liberdade até a última instância, a maioria do STF ajoelhou-se ante a pressão escandalosamente orquestrada pela Rede Globo", prossegue a comissão executiva nacional numa nota publicada na página da internet do partido.

A candidatura à presidência, essa é para manter: "O povo brasileiro tem o direito de votar em Lula, o candidato da esperança. O PT defenderá esta candidatura nas ruas e em todas as instâncias, até as últimas consequências."

O STF decidiu esta madrugada não aceitar o pedido de habeas corpus e o ex-presidente e candidato à presidência do Brasil deverá mesmo ter de ser detido, embora tenha ainda um último recursos processual que lhe permitirá adiar esse momento por alguns dias.

Os assessores de Lula vieram entretanto dizer que o antigo presidente não vai, para já, prestar declarações ou comentar a decisão. Lula acompanhou a votação na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, juntamente com Dilma Rousseff numa sala reservada, sem televisão, no segundo andar do prédio do sindicato, descreve o Jornal do Brasil. Ao longo do julgamento, Lula foi sendo informado da decisão de cada um dos juízes através dos seus assessores.