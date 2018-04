Médico de Lula está preocupado com tensão alta do ex-presidente e pede desfibrilhador

Gustavo Johen, médico de Lula da Silva, está preocupado com a saúde do ex-presidente brasileiro e pediu um desfibrilhador, avançou O Povo na sua edição online.

"Tragam um desfibrilhador. Ele está muito emocionado, é diabético e a pressão está alta", disse o médico, citado pela mesma fonte.

No entanto, deputados próximos de Lula negam que este esteja a passar mal, apesar de os fotógrafos terem visto o aparelho passar.

Lula da Silva deveria entregar-se até às 17:00 (21:00 em Lisboa) na polícia federal de Curitiba, por ordem do juiz federal Sérgio Moro, mas já disse que não o iria fazer.



Sérgio Moro, responsável pelo processo da Operação Lava Jato no tribunal de primeira instância, decretou na quinta-feira à noite a detenção do ex-presidente brasileiro, depois de na véspera o Supremo Tribunal Federal ter seguido o mesmo entendimento que as condenações em primeira e segunda instância ao negar o habeas corpus pedido pela defesa de Lula.

Hoje, um segundo pedido de habeas corpus voltou a ser negado.

Lula está reunido com os seus advogados para decidir que passos dar, uma vez que chegou ao fim o prazo para se entregar e o ex-presidente não o fez.

(notícia actualizada às 21:11)