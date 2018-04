Lula recorre à ONU para tentar evitar prisão

Os advogados do antigo presidente do Brasil revelaram esta sexta-feira que o pedido visa evitar a prisão de Lula até que todos os recursos jurídicos estejam esgotados.

O juiz Sérgio Moro determinou que Lula se apresente até as 17:00 (21:00 em Lisboa) desta sexta-feira à Polícia Federal, em Curitiba, para começar a cumprir uma pena de prisão de 12 anos e um mês a que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

"A decisão por uma estreita margem, tomada na quarta-feira, 4 de Abril, pelo Supremo Tribunal Federal, demonstra a necessidade de um tribunal independente examinar se a presunção de inocência foi violada no caso de Lula, como também as alegações sobre as condutas tendenciosas do juiz Sérgio Moro e dos desembargadores contra o ex-presidente", referem, em comunicado, os advogados de Lula.

"O pedido de Medida Cautelar foi apresentado pelos advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Zanin Martins, em conjunto com o advogado britânico Geoffrey Robertson QC, especialista em direitos humanos", acrescenta o documento.