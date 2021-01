Sanções económicas sob Trump custaram 16.500 milhões de euros a Cuba

"Os danos às relações bilaterais durante todo este período foram consideráveis e prejudicaram economicamente imenso a Cuba. Estimamos em cerca de 20.000 milhões de dólares", disse Johana Tabalada, responsável pelo Departamento dos Estados Unidos no Ministério dos Negócios Estrangeiros cubano.Tabalada sublinhou que Trump, que deixou hoje a Casa Branca, aproveitou até ao final do seu mandato para impor "duras sanções" contra Cuba, lembrando que, a 11 deste mês, a ilha voltou a ser incluída na lista de países que apoiam o terrorismo.Cuba, que tinha deixado de figurar na lista em 2015, durante a aproximação operada pelo antigo Presidente norte-americano Barack Obama, tendo então como vice-Presidente Joe Biden, que hoje entrou para a Casa Branca.No mesmo ano, os dois países restabeleceram relações diplomáticas.Para Tabalada, durante os quatro anos do seu único mandato, Trump, com o apoio da importante comunidade de exilados cubanos na Florida, nada fez para manter a política de abertura e, pelo contrário, endureceu o já severo embargo imposto à ilha das Caraíbas desde 1962.Segundo a responsável pelo Departamento dos Estados Unidos do MNE cubano, durante os quatro anos do mandato de Trump foram tomadas 240 medidas sancionatórias.Entre elas, destacou, está a proibição de os navios de cruzeiro efetuarem escalas em Cuba, uma "lista negra" para uma série de empresas e de dirigentes cubanos, a instauração de ações judiciais contra empresas estrangeiras presentes em Cuba e de entraves ao envio de dinheiro pelos cubanos que residem fora da ilha."Há um dano objetivo e palpável ao padrão de vida da população cubana por causa das medidas que foram tomadas. Tudo isso se agravou com a pandemia de covid-19, que o governo de Trump viu como uma oportunidade e [...] aproveitou para atacar Cuba com medidas coercitivas adicionais", afirmou Tabalada.A responsável pelo Departamento dos Estados Unidos do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cuba disse esperar uma nova relação entre os dois países sob a administração do novo presidente democrata."Biden disse que tem a intenção de reverter os danos provocados por Trump e não temos quaisquer razões para duvidar desse empenho", referiu.