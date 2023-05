Trump faz as pazes com a CNN

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após anos a fio a desvalorizar a CNN, classificando-a como uma canal televisivo de "fake news" (notícias falsas), Donald Trump aceitou participar numa iniciativa do canal norte-americano.





Na próxima segunda-feira, 8 de maio, o ex-presidente dos Estados Unidos, irá participar num debate "CNN This Morning", em New Hampshire, durante o qual irá responder a perguntas colocadas pelos republicanos e eleitores não declarados deste estado da Nova Inglaterra, que planeiam votar nas primárias do Partido Republicano, destinadas a escolher o adversário de Joe Biden nas presidenciais de 2024.



Esta será a primeira aparição de Donald Trump na CNN desde a campanha presidencial de 2016.





Durante o seu consulado como presidente norte-americano, Trump, além de amesquinhar a CNN, incentivou os seus apoiantes a mimetizarem este comportamento, no qual a expressão "fake news" se transformou numa espécie de slogan.





Um conselheiro não identificado de Trump afirmou, ao site Semafor, que o antigo líder dos EUA espera "reiniciar o relacionamento" com a CNN agora que a estação televisiva tem uma nova administração.





O desafio é o de sair da "zona de conforto", uma tática que ajudou Donald Trump a vencer as eleições presidenciais de 2016. O maior rival de Donald Trump no seio dos Republicanos é Ron de Santis, governador da Florida.





Donald Trump está a braços com a justiça. Em abril, declarou-se inocente de 34 acusações criminais de falsificação de registos comerciais em Manhattan, num caso decorrente de pagamentos secretos feitos durante a campanha de 2016 a Stormy Daniels, uma mulher que alega ter mantido um caso extraconjugal com ele.