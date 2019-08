China contra-ataca "onde mais dói" a Trump: desvaloriza yuan e reduz importações agrícolas

A tranche de tarifas anunciada na semana passada por Donald Trump teve a reação mais vigorosa da China até ao momento, desde que começou a guerra comercial entre as duas nações.

A China já reagiu à última investida dos Estados Unidos. Pequim deixou o yuan desvalorizar esta segunda-feira para o nível mais baixo em mais de uma década e ordenou às empresas estatais que suspendessem as importações de produtos agrícolas norte-americanos.





As medidas tomadas pela China vão ao encontro de duas das principais críticas de Trump. Por um lado, Pequim corta nas importações agrícolas depois de Trump ter acusado este país oriental de não cumprir com a promessa de aumentar as compras deste setor aos Estados Unidos, tal como prometido.