Banca iraniana proibida de utilizar criptomoedas

O Banco Central do Irão proibiu os bancos do país de lidarem com criptomoedas devido a receiosde que possam ser utilizadas de forma ilegal, segundo a BBC News.





As moedas digitais "tornaram-se num meio de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo" e "um meio para transferir o dinheiro dos criminosos", sustentou a autoridade monetária do país.





A decisão surge depois de, em Fevereiro, o ministro iraniano das Tecnologias da informação e das Comunicações, Mohammad-Javad Azari Jahromi, anunciar um plano para desenvolver a própria moeda digital do Irão.



A ideia foi apoiada pela autoridade de segurança cibernética do país caso as criptomoedas fossem devidamente regulamentadas. Mas o Banco Central do Irão não concordou com o plano, alegando que as "flutuações selvagens" das criptomoedas e os "esquemas em pirâmide" tornaram o mercado das moedas digitais "pouco fiável e arriscado".

No início de Abril, o Banco Central da Índia comunicou uma proibição idêntica na venda e compra das criptomoedas.