China quer que EUA removam tarifas para atingir os 50 mil milhões em compras

Para que Pequim avance com o programa de compra de até 50 mil milhões de dólares de produtos norte-americanos, Washington terá de retirar as tarifas alfandegárias sobre produtos chineses. O acordo parcial está ainda por selar.

A China quer avançar com a compra de 50 mil milhões de dólares em produtos dos EUA, mas só se Donald Trump se comprometer a retirar as tarifas impostas às empresas chinesas, segundo uma fonte próxima do assunto contou à Bloomberg.





Pequim irá começar a comprar mais produtos agrícolas norte-americanos como parte da "Fase 1" de um acordo parcial entre os EUA e a China, mas é improvável que atinja a marca dos 50 mil milhões de dólares anunciados por Trump, caso as circunstâncias atuais permaneçam, adiantou a agência de notícias.