Lucros dos bancos animam abertura de Wall Street

O JPMorgan e o Citigroup abriram a temporada de resultados referentes ao terceiro trimestre de forma positiva, dando força à abertura dos principais mercados de Wall Street. As negociações com a China passaram para segundo plano.

O Dow Jones sobe 0,45% para os 26.908,88 pontos, o Nasdaq ganha 0,36% para 8.078,45 pontos e o S&P500 avança 0,44% para 2.979,40 pontos.





As boas prestações das principais bolsas norte-americanas foram precipitadas pela abertura da época de resultados, que começou de forma vitoriosa para o JP Morgan Chase & Co e também para o Citigroup, com ambos os bancos a baterem as estimativas de lucro dos analistas.