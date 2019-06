Encontro entre Trump e Xi já tem hora marcada

O presidente dos EUA e o presidente da China vão reunir-se à margem da reunião do G20, que vai decorrer esta sexta e sábado em Osaka, no Japão. O encontro entre os dois líderes está agendado para dia 29 de junho às 11:30, hora local, o que corresponde às 3:30 de Lisboa.

Será assim de madrugada na Europa quando Donald Trump e Xi Jinping se encontrarem, numa reunião que está a gerar uma elevada expectativa.

As negociações comerciais entre os dois países foram rompidas no dia 10 de maio, tendo os EUA aumentado as tarifas aplicadas a importações chinesas equivalentes a 200 mil milhões de dólares. As tarifas passaram a ser de 25% sobre estes produtos. Donald Trump ameaçou ainda aplicar e aumentar tarifas sobre todos os produtos importados da China.

Desde então têm sido feitas ameaças de parte a parte, com os EUA a implementarem medidas contra a Huawei, que levaram a que se dissesse que estava a decorrer uma "guerra fria" tecnológica entre os dois países.

O que se deseja agora é que os dois responsáveis decretem novas tréguas, anunciando que regressam à mesa das negociações.

Ontem, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou que 90% do acordo comercial está alcançado, aumentando a expectativa de celebração efetiva de um acordo. Mais tarde, Trump reiterou que se não se chegar a um acordo os EUA vão avançar com novas tarifas sobre as importações chinesas.

Já hoje, a Reuters revela que o jornal South China Morning Post avança que Washington e Pequim estão muito perto de alcançar um entendimento que permita pôr fim à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. As últimas tréguas comerciais entre os EUA e a China também foram alcançadas à margem de uma cimeira do G-20.

A Bloomberg fez os cálculos e antecipa que se não for alcançado um acordo entre os dois países e forem aplicadas tarifas de 25% sobre todo o comércio realizado entre os dois países, os custos para a economia mundial ascendem a 1,2 biliões de dólares até ao final de 2021.