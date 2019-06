2.922,18 pontos e o tecnológico

Ontem, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou que 90% do acordo comercial está alcançado , aumentando a expectativa de celebração efetiva de um acordo. Mais tarde, Trump reiterou que se não se chegar a um acordo os EUA vão avançar com novas tarifas sobre as importações chinesas.



Hoje a Reuters revela que o jornal South China Morning Post avança que Washington e Pequim estão muito perto de alcançar um entendimento que permita pôr fim à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. As últimas tréguas comerciais entre os EUA e a China também foram alcançadas à margem de uma cimeira do G-20.



"Tréguas comerciais são o que o mercado precisa agora", diz uma estrategista da National Securities em Nova Iorque, citado pela Reuters.



As empresas de semicondutores, que são das mais expostas às tensões entre os Estados Unidos e a China, seguem a valorizar. A Intel sobe 0,19% para os 48,28 dólares e a Nvidia soma 2,07% para os 162,56 dólares.



No sentido oposto ruma a fabricante de aviões Boeing, cotada no Dow Jones, e que perde 3,13% para os 363,20 dólares. A empresa desce após a Reuters ter noticiado que a administração Federal de Aviação dos Estados Unidos identificou novas falhas no modelo 737 Max, depois de a Boeing ter contabilizado dois incidentes fatais este ano a bordo deste modelo.

A bolsa nova-iorquina abriu em alta, com os três principais índices a alinharem-se no verde. Os investidores mostram-se otimistas em vésperas das negociações comerciais os Estados Unidos e a China, marcadas para este fim-de-semana.O generalista S&P500 soma 0,29% para osNasdaq avança 0,41% para osDow Jones segue mais morno, ao ganhar 0,08%, que o coloca nosWall Street avança no verde num cenário de sinais contraditórios em relação ao desfecho do encontro entre os presidentes das duas maiores economias do mundo: o americano Donald Trump e o chinês Xi Jinping. O encontro está marcado para este sábado, pelas 11:30 da manhã nos Estados Unidos,