Mnuchin: Acordo comercial entre EUA e China está 90% concluído

Steven Mnuchin, secretário do Tesouro americano, revelou numa entrevista à CNBC que o acordo comercial entre os EUA e a China está quase concluído. "Estamos a cerca de 90% do caminho e penso que estamos na senda de completar isto", afirmou Steven Mnuchin à CNBC esta quarta-feira, 26 de junho.

As declarações surgem três dias antes do encontro agendado entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping. Os responsáveis vão encontrar-se na reunião do G20 este sábado, tendo sido criadas expectativas sobre o desfecho deste encontro.

"A mensagem que queremos ouvir é que eles querem regressar à mesa das negociações porque acho que será benéfico para a economia deles e para a dos EUA termos um comércio equilibrado e continuarmos a construir esta relação", afirmou Mnuchin.

"Estou esperançado que podemos avançar com um plano… o presidente Trump e o presidente Xi têm uma relação de trabalho muito próxima. Tivemos uma reunião muito produtiva no último G20", acrescentou.

O secretário do Tesouro deseja que um acordo entre os dois países seja firmado no final do ano, mas diz que "é preciso fazer os esforços certos."