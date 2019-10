Além disso, a equipa de Trump também está a analisar como pode escrutinar mais as decisões de Wall Street no que toca à introdução de mais empresas chinesas nos índices norte-americanos, ou mesmo como poderá forçar a saída de algumas cotadas. Segundo a Bloomberg, é incerto qual será o fundamento jurídico para a Casa Branca forçar Wall Street a deixar de negociar certas empresas da China.São várias as empresas chinesas cotadas nos índices norte-americanos, tal como mostra esta lista do Governo norte-americano . Entre elas está a Alibaba e a Baidu, por exemplo.Caso se confirme que os EUA vão avançar com o controlo de capital (ainda que parcial) à China, o fundo de pensões nacional não deverá cumprir a decisão tomada pelo seu conselho de administração de replicar um índice mundial (MSCI All Country World Index) onde também estão mercados emergentes, incluindo a China. Quem se opõe argumenta que o dinheiro está a ir para empresas chinesas que violam os direitos humanos e que afetam a segurança nacional dos EUA.Esta segunda-feira Larry Kudlow disse aos jornalistas que o foco será na proteção dos investidores norte-americanos e na "transparência e cumprimento de uma série de leis". "Tem havido queixas dos índices de ações sobre isto, a SEC [semelhante à CMVM] tem ouvido queixas, e por isso abrimos um grupo de estudo para analisar o tema, mas ainda estamos a dar os primeiros passos nas nossas deliberações", explicou o conselheiro económico de Trump. Contudo, Kudlow negou que vá forçar a saída de cotadas chinesas da bolsa dos EUA.Será difícil, mas a administração Trump quer que o assunto fique separado das negociações comerciais que retomam nos dias 10 e 11 deste mês com conversações em Washington. A 15 de outubro entram em vigor tarifas adicionais de 5% dos EUA sobre 250 mil milhões de dólares de bens chineses.