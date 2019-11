Hackers chineses invadiram grupo industrial que ajuda nas políticas comerciais de Trump

No seio de uma guerra comercial centrada em problemas de segurança e direitos sobre a tecnologia, um grupo de hackers chinês terá acedido a informação sensível.

Numa altura em que prosseguem, as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, a Reuters avança que hackers chineses conseguiram aceder ao sistema de uma associação industrial relevante para a política comercial norte-americana.





Segundo duas fontes citadas pela agência noticiosa, a National Association of Manufacturers (NAM) sofreu um ataque informático no verão que, de acordo com a empresa de cibersegurança que foi contratada para investigar o caso, terá sido proveniente da China.