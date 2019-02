Bezos, que também é proprietário do The Washington Post, detalhou as suas interações com o American Media Inc., proprietária daquela publicação, numa mensagem colocada num blogue do sítio Medium.com.



Depois de aquele tablóide ter publicada uma história sobre uma relação extraconjugal de Bezos no mês passado, este ordenou a uma equipa de detetives privados para ir até ao fim na investigação à forma como o Enquirer obteve mensagens trocadas entre Bezos e a ex-pivot televisiva Lauren Sanchez.



No início deste mês, o editor do tablóide, Dylan Howard, revelou que estava de posse de fotografias reveladoras de Bezos e Sanchez.



Segundo as mensagens de correio eletrónico divulgadas por Bezos, um advogado da American Media Inc. propos-lhe um acordo na quarta-feira, mediante o qual o tabloide não divulgaria as fotos se Bezos e os seus investigadores divulgassem uma declaração pública "afirmando que não tinham conhecimento ou base" para sugerir que a cobertura da Enquirer era "politicamente motivada ou influenciada por forças políticas".



No mês passado, o Enquirer reportou que Bezos enviou "mensagens de texto ordinárias e exuberantes mensagens amorosas" a Sanchez, meses antes de anunciar que se estava a divorciar de MacKenzie.



Os jornalistas da Enquirer seguiram, "através de cinco Estados e mais de 60 mil quilómetros", Bezos e Sanchez "de perto em aviões privados, limusines espalhafatosas, viagens de helicóptero, jantares íntimos e 'tempo de qualidade' em ninhos de amor escondidos", referiu o tabloide na sua história.



Na mensagem que divulgou na quinta-feira, Bezos afirmou que preferiu publicar as mensagens de correio eletrónico que lhe enviaram e à sua equipa de investigação "mais do que capitular à extorsão e chantagem", apesar do "custo pessoal e do embaraço" associados.

