Obama aparece junto a Biden e ajuda-o a angariar 11 milhões

Este foi assim o evento singular de maior sucesso da campanha até aqui levada a cabo pelo antigo número dois da Casa Branca. Esta ação segue-se ainda ao melhor mês de Biden em termos de captação de dinheiro para a campanha às eleições presidenciais de 3 de novembro.





Ao longo de maio, a campanha do antigo senador democrata arrecadou 80,8 milhões de dólares, conseguindo superar, pela primeira vez, o volume de dinheiro arrecadado pela equipa que tenta conduzir Donald Trump à reeleição.





A equipa que trabalha com Barack Obama fez questão de transmitir que esta aparição marca apenas o início do ressurgimento político do antecessor de Trump, que assim se mostra comprometido em continuar a apoiar o seu número dois a chegar à Casa Branca.





"Não há ninguém em que confie mais ser capaz de curar este país e recolocá-lo no caminho certo do que o meu querido amigo Joe Biden", afirmou Obama na ação virtual.

I’m joining my friend @JoeBiden tomorrow to talk about everything that’s at stake in this election.



I hope you’ll join us, too. This is a critical moment in our history––and all of us have to do our part to build this country into what we know it can be. https://t.co/diQxk3uFH2