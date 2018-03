Moscovo volta à carga e anuncia expulsão de diplomatas europeus

Um dia depois de ter decretado a expulsão de 60 diplomatas americanos e o encerramento do consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo, a Rússia voltou à carga com o anúncio de que vai expulsar do país diplomatas de vários países europeus.





Moscovo dá assim seguimento à sua resposta à expulsão de diplomatas russos de países ocidentais, devido ao caso do antigo espião Sergei Skripal e da sua filha Yulia que foram envenenados no Reino Unido.