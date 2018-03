Rússia convoca embaixadores de países que expulsaram diplomatas russos

O Governo da Rússia está a chamar ao Kremlin os embaixadores dos países que anunciaram a expulsão de diplomatas russos no seguimento do envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal e da sua filha Yulia.

De acordo com os repórteres da agência de notícias francesa AFP que estão em Moscovo a acompanhar a chegada dos diplomatas, os embaixadores de nove países europeus, entre os quais o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália e a Polónia, foram chamados ao Kremlin.







Os embaixadores de outros países, como a Letónia, a Lituânia, a Eslováquia e a República Checa, já começaram a chegar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, constataram os repórteres da AFP.





"Em 30 de Março, os chefes das missões diplomáticas de vários países acreditados na Federação Russa, que tomaram acções não amigáveis contra a Rússia 'em solidariedade' com o Reino Unido no caso Skripal foram convocados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia", lê-se numa nota de imprensa colocada no site do MNE russo.