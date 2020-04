1.991 delegados necessários para assegurar a nomeação na convenção nacional democrata de julho, Bernie Sanders pode estar agora em melhor posição para forçar a respetiva agenda progressista.





Todavia, elementos da campanha de Sanders defendiam que o senador deveria prosseguir em campanha considerando ser essa a melhor estratégia para promover a sua agenda progressista. Venceu a linha daqueles que consideram melhor desistir agora para colher frutos (políticas de esquerda) depois. Com uma derrota cada vez mais certa no horizonte, Sanders passou as últimas semanas a avaliar as condições para prosseguir a disputa com Biden. Esta saída de cena pode permitir ao senador independente promover uma plataforma de esquerda no seio dos democratas e assegurar concessões junto de Biden nas suas principais bandeiras eleitorais. Todavia, elementos da campanha de Sanders defendiam que o senador deveria prosseguir em campanha considerando ser essa a melhor estratégia para promover a sua agenda progressista. Venceu a linha daqueles que consideram melhor desistir agora para colher frutos (políticas de esquerda) depois.

Esta saída antes ainda de estar matematicamente derrotado, uma vez que Biden ainda não dispõe dosPor outro lado, a suspensão agora anunciada poderá melhorar as perspetivas de vitória de Joe Biden ao mesmo tempo que reduz as possibilidade de agravamento da divisão no Partido Democrata entre moderados e progressistas.Depois de perder em 2016 para Clinton e sabendo que o eleitorado democrata é tendencialmente mais moderado do que progressista, Bernie Sanders assumiu como grande objetivo aumentar a participação eleitoral enquanto estratégia para chegar à vitória. Para isso, Sanders contava com uma forte mobilização dos jovens, o eleitorado onde é mais forte.Contudo, não só não conseguiu assegurar um aumento substancial da participação, como ficou aquém da necessária penetração noutros eleitorados, designadamente nos eleitores afro-americanos e operários da chamada "cintura industrial".