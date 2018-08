Trump cancela viagem de Pompeo à Coreia do Norte

Reuters

Donald Trump anunciou que pediu a Mike Pompeo para não ir à Coreia do Norte, acusando a China de já não estar a ajudar no processo de desnuclearização da Coreia do Norte. E acrescentou que esta viagem só deverá ser realizada depois de os EUA resolverem a disputa comercial com a China.

"Pedi ao Secretário de Estado, Mike Pompeo, para não ir à Coreia do Norte, neste momento, porque sinto que não estamos a fazer os progressos suficientes no que respeita à desnuclearização da Península Coreana", afirmou Donald Trump, através do Twitter.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de agosto de 2018



A ida de Pompeo à Coreia estava agendada para a próxima semana.



O presidente dos EUA adiantou que "devido à nossa abordagem comercial muito mais dura com a China, não acredito que eles estejam a ajudar no processo de desnuclearização como já estiveram".

...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de agosto de 2018

Trump acrescentou ainda que Pompeo quer ir "no futuro próximo" à Coreia do Norte, o que deverá acontecer "depois da nossa disputa comercial com a China estar resolvida".

As mensagens de Donald Trump foram assim críticas a Pequim, já que, se despede do líder da Coreia do Norte com "respeito" e "calorosos abraços".