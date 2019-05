China e EUA vão continuar negociações "apesar de alguma fricção", diz Pequim

As negociações comerciais entre os EUA e a China deverão prosseguir, agora em Pequim. Ainda assim, o vice-primeiro-ministro chinês afirmou que o país terá de implementar medidas como resposta ao aumento das tarifas dos EUA sobre importações da China.

O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, afirmou, na sexta-feira, em Washington, que as negociações comerciais com os Estados Unidos vão continuar em Pequim, numa data a acordar, apesar dos obstáculos.





"As negociações não falharam, pelo contrário, [os obstáculos são] uma reviravolta normal nas negociações (...) é inevitável" entre os dois países, disse Liu em declarações à imprensa chinesa, após uma ronda de conversações comerciais na capital norte-americana.