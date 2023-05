Turquia: Erdogan perde maioria absoluta. Segunda volta a 28 de maio

Leia Também Turquia a votos no maior desafio de Erdogan em 20 anos

Confirma-se o previsto: As presidenciais na Turquia vão à segunda volta, no próximo dia 28, depois de nem o atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, nem o principal rival, Kemal Kilicdaroglu, terem conseguido conquistar mais de 50% dos votos.O anúncio oficial foi feito pelo presidente da Comissão Eleitoral da Turquia, Ahmet Yener, quando faltam contar aproximadamente 35 mil boletins de voto.Erdogan somava 49,51% dos votos, enquanto Kilicdaroglu granjeou 44,88%. Já o terceiro candidato, o ultranacionalista Sinan Ogan, somou 5,17% dos votos, segundo dados citados pela Al-Jazeera.Já os resultados preliminares das eleições parlamentares, que também se realizaram neste domingo, mostram que a coligação do partido de Erdogan, AKP (Partido da Justiça e Desenvolvimento), ganhou a maioria parlamentar, apesar de ter perdido assentos na globalidade, passando de 296 para 266 num total de 600, de acordo com a Al-Jazeera.Esta manhã, quando ainda estavam a ser contados os votos, Erdogan afirmou que aceitaria uma segunda volta e acusou outros, sem nomear, de tentarem "enganarem a nação" ao reclamar que estavam na frente.Também Kilicdaroglu garantiu não se opor à segunda volta das presidenciais, apontando, aliás, que a ganharia. "Apesar de todas as mentiras e ataques, Erdogan não conseguiu o resultado desejado", realçou.Como observa a BBC, estas eleições estão a ser acompanhadas de perto pelo Ocidente especialmente porque Kilicdaroglu prometeu reavivar a democracia turca, assim como as relações com os aliados da NATO, o que lhe valeu criticas de Erdogan de que conspira para o derrubar.Também na Rússia há olhares atentos, com o Kremlin a fazer saber que independentemente de que sair vencedor das eleições na Turquia nada mudará nas relações entre Moscovo e Ancara e que a expectativa é, aliás, a que de cresçam. "Estamos a acompanhar as notícias da Turquia com grande atenção e interesse. Vamos respeitar a escolha do povo turco", afirmou o porta-voz Dmitry Peskov."Em qualquer caso, esperamos que a nossa cooperação continue, se aprofunde, se expanda", reforçou, citado pela Al-Jazeera.