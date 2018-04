Vendas de canábis nos EUA podem ultrapassar as de refrigerantes até 2030

Reuters

As vendas de canábis nos Estados Unidos podem atingir os 75 mil milhões de dólares até 2030, segundo a empresa de pesquisa Cowen & Co, citada pela Bloomberg, um valor que pode ultrapassar o da indústria de refrigerantes.

Como sublinha a agência noticiosa, as duas indústrias estão a seguir caminhos divergentes. A canábis está a crescer no mercado dos EUA à medida que mais estados legalizam a planta. Nesta altura, nove estados e Washington DC permitem o uso recreativo de canábis.

Anteriormente, a Cowen & Co havia antecipado que o mercado da canábis poderia atingir os 50 mil milhões de dólares em 2026, o que a analista Vivien Azer considera um número "pequeno".



"Novas previsões sugerem que o mercado já está com esse tamanho", afirmou a analista citada pela Bloomberg.



Ao contrário da canábis, as vendas de refrigerantes têm vindo a cair à medida que crescem as preocupações dos consumidores com o excesso de açucar na alimentação.

O consumo per capita de refrigerantes atingiu, em 2016, o valor mais baixo dos últimos 31 anos nos EUA, de acordo com a Beverage-Digest, boletim informativo sobre a indústria de bebidas não-alcoólicas, citado na Boomberg. Nesse ano, o mercado de refrigerantes na América tinha um valor de 78,3 mi milhões de dólares, que caiu para 76,4 mil milhões no ano passado, segundo dados da Euromontior International.