Maior empresa de canábis do mundo fecha compra da Acreage por 3,4 mil milhões de dólares

Reuters

A canadiana Canopy Growth, a maior empresa de canábis do mundo, fechou um acordo para comprar a Acreage Holdings, com sede nos Estados Unidos, por um total de 3,4 mil milhões de dólares. No entanto, o negócio é condicional à legalização da canábis para uso recreativo nos Estados Unidos.



Numa fase inicial, a Canopy Growth vai pagar 300 milhões de dólares aos acionistas da Acreage, que mais tarde receberão 0,5818 ações da Canopy quando o consumo recreativo da canábis for legalizado nos Estados Unidos, o que representa um prémio de 42% face à média de 30 dias.



A Acreage, que conta com o antigo speaker da Câmara dos Comuns dos EUA, John Boehner, e o ex-primeiro-ministro canadiano Brian Mulroney como diretores, também terá acesso às marcas da Canopy, como a Tweed e a Tokyo Smoke, e outras propriedades intelectuais.



No entanto, a empresa canadiana não terá voz ativa nas operações da Acreage até que os EUA legalizem a canábis a nível federal.



"O nosso direito de adquirir a Acreage garante a nossa estratégia de entrada nos Estados Unidos assim que existir um caminho federal permissível", explicou o CEO da Canopy, Bruce Linton, num comunicado citado pela Bloomberg. "Com a combinação da equipa de gestão, licenças e ativos da Acreage com a propriedade intelectual e as marcas da Canopy Growth, haverá uma enorme criação de valor para os acionistas de ambas as empresas".



Após o anúncio do acordo, as ações da Canopy subiram mais de 7% na bolsa de Nova Iorque. Já a Acreage, que negoceia na bolsa do Canadá, ganhou mais de 5%. A empresa estreou-se na bolsa em novembro e está agora entre as maiores do setor nos Estados Unidos com um valor de mercado de cerca de 2,6 mil milhões de dólares. Tem licenças de cultivo, processamento e distribuição ou acordos com detentores de licenças em 19 estados e gere uma cadeia de lojas chamada Botanist.



"Ter acesso aos recursos da Canopy Growth permitir-nos-á inovar, desenvolver e distribuir marcas de canábis de qualidade nos EUA e continuar a expandir a nossa presença nos EUA", disse Kevin Murphy, CEO da Acreage, em comunicado.

De acordo com a Arcview Market Research e a BDS Analytics, o mercado norte-americano de canábis deverá valer 22 mil milhões de dólares em 2022, o que compara com os 5,9 mil milhões de dólares que o mercado canadiano deverá alcançar em 2024.