Retalhista de marijuana nos EUA vai entrar na bolsa do Canadá

Reuters

A MedMen explicou que irá entrar em bolsa através da aquisição da canadiana OutdoorPartner Media Corporation, numa operação conhecida como reverse takeover, que permite a empresas entrarem em bolsa sem lançarem uma oferta pública inicial (IPO).

A operação permitirá que a MedMen seja negociada no mercado de balcão (fora de bolsa – over the counter) nos Estados Unidos.

A empresa norte-americana, sedeada em Los Angeles, opera uma cadeia de dispensários de luxo de marijuana e é uma das companhias mais valiosas do sector.

"Isto é um marco importante na evolução da MedMen e na indústria crescente da marijuana. Uma das maiores empresas de marijuana dos EUA vai ser negociada numa bolsa prestigiada", referiu o CEO da Medmen, Adam Bierman.

"Há quase uma década que estamos na linha da frente da moderna indústria da canábis, tendo uma posição dominante nos mercados mais importantes dos EUA – Califórnia, Nevada e Nova Iorque", acrescentou.

A 20 de Abril, a empresa irá inaugurar uma loja na Quinta Avenida, em Manhattan, que será destinada ao mercado da marijuana medicinal. No entanto, a empresa espera que a curto prazo o estado de Nova Iorque legalize o uso recreativo da marijuana.

O uso médico da marijuana é autorizado em 29 estados dos EUA, enquanto o uso para fins recreativos é legal em nove estados e na capital norte-americana, Washington D.C.